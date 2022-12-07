Участники Ставки обсудили обеспечение подразделений Сил обороны вооружением и боеприпасами и заслушали информацию о ходе восстановления энергетической системы Украины.

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где речь шла об уменьшении боевых возможностей войск противника.

В сообщении на сайте главы государства сказано, что главнокомандующий ВСУ и командующие войск оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечение подразделений Сил обороны вооружением и боеприпасами.

"Были рассмотрены следующие шаги по уменьшению боевых возможностей войск противника", - говорится в сообщении. Также отмечается, что участники Ставки заслушали информацию о ходе восстановления энергетической системы Украины.

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Как ранее сообщал УНИАН, в НАТО считают, что Россия готовит крупное наступление весной.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин считает, что зима - на стороне украинской армии, поскольку она лучше оснащена, чем российская, и продолжит подрывать российские пути обеспечения.

По оценке аналитиков Института изучения войны, зимой условия для ведения боев "будут гораздо благоприятнее для Киева, чем для Москвы", поэтому западные союзники должны этим воспользоваться.

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