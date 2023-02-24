Глава государства отметил, что в ошибочном представлении многих стран, даже стратегических партнеров, это оружие нужно, чтобы "бить по России".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно дальнобойное оружие не для ударов по России, а по врагу на оккупированных украинских территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости". Зеленский отметил, что не все знают, в частности, о ситуации в Херсонской области, когда враг бежал на другой берег, а также перебросил свои войска на восточное направление.

"И поэтому надо разъяснять, что дальнобойное оружие - это защита гражданского населения", - отметил Зеленский.

Видео дня

Он сказал, что в представлении многих государств, даже стратегических партнеров, это оружие нужно, чтобы "бить по России".

"Этот нарратив распространяют различные институты - не только в России, а во многих столицах мира. Я не знаю, для чего это делается. Где-то это информационная политика России, очередная волна дезинформации", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, это также внутренние опасения, что Украине нельзя предоставлять дальнобойное оружие, потому что "оно будет бить по РФ".

Зеленский подчеркнул, что ведется мощная работа над тем, чтобы люди поняли, что Россия специально поставила на такое расстояние свое оружие на временно оккупированной украинской территории, чтобы убивать гражданское население.

"И нам надо поражать эти цели, защищая наших людей, поражать их цели – оружие, которое находится на нашей территории. Мы защищаем гражданское население", - подчеркнул Зеленский.

Оружие для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие. Он также отметил, что для победы в войне Украина нуждается больше артиллерии, бронетехники и систем противовоздушной обороны.

Ранее, 8 февраля, Сунак на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что по вопросу предоставление Украине дальнобойных ракет большого радиуса действия обсуждения еще продолжаются.

На следующий день Зеленский во время визита в Брюссель сообщил, что удалось приблизиться "именно к решению о дальнобойном оружии". А в видеообращении 17 февраля глава государства заявил, что в мире уже снимается табу на поставки дальнобойных ракет для Украины. Президент отметил, что крах российской агрессии возможен, если Украина получит то оружие, что необходимо для этого.

Вас также могут заинтересовать новости: