Президент Украины в очередной раз подчеркнул необходимость получения оружия для краха российской агрессии.

В мире уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет для Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"Ключевой месседж Украины на (Мюнхенской) конференции по безопасности очевиден: мы должны сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крах российской агрессии. Это возможно. Это нужно. Но это возможно, если Украина получит то оружие, которое необходимо для этого. Поэтому наш дипломатический марафон продолжается без перерыва - от моего визита в Вашингтон в декабре", - сказал глава государства.

Президент напомнил, что уже создана танковая коалиция для Украины. Далее важно создать авиационную коалицию, подчеркнул он.

"Уже снимается табу относительно поставок дальнобойных ракет, уже есть новые достижения в усилении нашей артиллерии, и мир уже услышал, насколько необходимым для общемировой безопасности является создание авиационной коалиции для Украины", - подчеркнул Зеленский.

Оружие для Украины - дальнобойные снаряды

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с Великобританией о поставках дальнобойной оружия. Также было договорено начать подготовку украинских пилотов.

9 февраля председатель Европейского парламента Роберта Мецола призвала политиков предоставить Украине самолеты и дальнобойные ракеты. Она отметила, что ответ Евросоюза должен быть пропорционален угрозе, а угроза - очень велика.

Сегодня, 17 февраля, президент Зеленский заявил, что Украина будет работать над созданием коалиции из стран, которые готовы поставлять истребители, по аналогии с "танковой коалицией".

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