Ранения получили восемь человек.

Российские оккупанты атаковали город Вольнянск Запорожского района, в результате удара, предварительно, убиты шесть мирных людей. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Россияне атаковали город Вольнянск Запорожского района. Предварительно, убили шестерых мирных людей, ранили восемь жителей", - сообщил он.

В результате удара также поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома. "Оперативно помогаем пострадавшим людям. Врагу не простим!", - добавил Федоров.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 29 июня, стало известно о новых жертвах и обстрелах. В частности, глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин заявил, что в результате утренних обстрелов Донетчины три человека погибли и четыре - ранены.

Так, в Лиманской громаде под обстрел попали два поселения: в Заречном россияне убили трех человек, в Торском - ранили одного человека. В Нью-Йорке Торецкой громады ранены два человека, еще один человек был ранен в Кураховке.

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по городу Дергачи Харьковского района. в частности, сообщалось о двух пострадавших - 71-летней женщине (острая реакция на стресс) и 75-летнем мужчине (взрывное ранение).

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