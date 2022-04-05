Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 152 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом он заявил в видеообращении.
"И традиционно перед записью этого обращения я подписал указ о награждении наших украинских героев", - отметил Зеленский.
По его словам, государственными наградами отмечены 152 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них трое – посмертно.
"Вечная слава всем нашим героям! Вечная память каждому и каждой, кто погиб за наше государство", - подытожил глава государства.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области состоялся обмен пленными. Удалось освободить 86 украинских героев, которых удерживали оккупанты.