Трое из них награждены посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 152 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом он заявил в видеообращении.

"И традиционно перед записью этого обращения я подписал указ о награждении наших украинских героев", - отметил Зеленский.

По его словам, государственными наградами отмечены 152 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них трое – посмертно.

"Вечная слава всем нашим героям! Вечная память каждому и каждой, кто погиб за наше государство", - подытожил глава государства.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области состоялся обмен пленными. Удалось освободить 86 украинских героев, которых удерживали оккупанты.

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