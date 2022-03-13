17 из них награды присвоены посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 106-ти военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Я подписал два важных указа о награждении государственными наградами Украины 106-ти военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые мужественно проявили себя в боях за независимость нашего государства. 17 из них - посмертно", - отметил президент.

В частности, первый указ касается присвоения звания "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая звезда".

Это звание Зеленский присвоил: старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу (посмертно), который мужественно оборонял украинские позиции в Киевской области, уничтожил вражескую технику и значительное количество живой силы врага; старшему солдату Пархомуку Виталию Васильевичу (посмертно), который во время контрнаступления на противника в районе города Макаров нанес значительные потери врагу и героически погиб, защищая собратьев; солдату Мрочку Константину Васильевичу (посмертно), который мужественно сражался с превосходящими силами противника, благодаря его эффективным действиям оккупанты понесли болезненные потери; солдату Свинчуку Олегу Анатольевичу (посмертно), героически выполнял свой долг в бою против превосходящих сил врага и до последнего помогал своим сослуживцам; сержанту Ханину Андрею Павловичу (посмертно), который во время защиты Волновахи Донецкой области уничтожил танк врага и около 10-ти человек противника, во время боя, получив ранение, помогал раненым сослуживцам и до последнего выполнял свой долг; сержанту Дерусовой Инне Николаевне (посмертно), старшему боевому медику, которая с 24 февраля выполняла задания в городе Ахтырка Сумской области, спасла более 10-ти военнослужащих, рискуя собственной жизнью, и погибла от артиллерийского обстрела российских войск, оказывая помощь раненым.

"Первая женщина герой Украины, которой это звание присвоено посмертно", - уточнил президент.

Кроме того, звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая звезда" присвоено старшему лейтенанту Гуцулу Владимиру Александровичу, благодаря героическим действиям которого в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов, а также старшему лейтенанту Черном Владимиру Владимировичу, благодаря которому во время защиты Волновахи Донецкой области было уничтожено около 50 человек противника, танк Т-72 и взято в плен пятеро оккупантов.

Напомним, ранее президент наградил орденами глав ОГА и мэров, которые больше всего отличились в эти дни.

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