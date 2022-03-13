Президент подчеркнул, что сейчас РФ теряет мозги, таланты, деньги.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за нападения на Украину руководство РФ превращает свое государство в изолированную от мира зону, где будет царствовать бедность, и все будет определяться только насилием.

Как он подчеркнул в видеообращении, в результате нападения на Украину российское руководство фактически превращает свое государство на аналог так называемых "днр" и "лнр" — на большую изолированную от всего мира зону, где царствует бедность, и все будет определяться только насилием.

"И откуда люди будут убегать. Как только могут. Кто только может. Посмотрите сейчас — кто уезжает из России. Кто выводит свой бизнес. Это специалисты, которые могут справиться на глобальном рынке. Это айтишники, которые не хотят жить на территории, где свободы нет. Это бизнесмены, которые чувствуют: у них все отберут, когда просто захотят. Это артисты, которые знают, что творчество на территории, где жизнь человека ничего не стоит, тоже ничего не стоит. Россия теряет мозги. Теряет таланты. Теряет деньги", — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что если это происходит с Россией, то на так называемые "днр", "лнр" и их аналоги ждет полная деградация.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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