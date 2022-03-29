По его словам, украинская сторона понимает все риски и не видит оснований для доверия словам, что звучат от тех или других представителей государства, которое продолжает воевать ради нашего уничтожения.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговорный процесс с Российской Федерацией, отметив, что ВСУ - на сегодня единственная гарантия нашего выживания.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Оборона Украины - это задача сейчас номер один, а все остальное – производное от этого. Именно на таком фундаменте рассматриваю и сообщения о переговорном процессе, который продолжается на разных уровнях с представителями Российской Федерации. Враг до сих пор на нашей территории. Обстрелы наших городов продолжаются. Мариуполь заблокирован. Ракетные и авиационные удары не прекращаются. Это - реальность. Это - факты. Поэтому Вооруженные силы Украины, наша разведка, все, кто присоединился к обороне государства, – это на сегодня единственная гарантия нашего выживания. Как народу. Как государству.

Гарантия, которая работает. Да, можно называть позитивными те сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки. Но эти сигналы не заглушают разрывы российских снарядов", - сказал президент.

По его словам, украинская сторона понимает все риски и не видит оснований для доверия словам, что звучат от тех или других представителей государства, которое продолжает воевать ради нашего уничтожения.

"Украинцы - не наивные люди. Украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие восемь лет войны на Донбассе, что доверять можно лишь конкретному результату. Фактам - если они изменятся на нашей земле. Безусловно, Украина настроена на переговоры и будет продолжать переговорный процесс. В той мере, в какой это действительно от нас зависит. Мы рассчитываем на результат. Должна быть реальная безопасность для нас, для нашего государства, для суверенитета, для наших людей. Российские войска должны покинуть оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы. Никаких компромиссов по суверенитету и нашей территориальной целостности не может быть. И не будет. Это четкие принципы. Это четкое видение возможного результата. А тем в социальных сетях, кто воспринимает слова так, будто это уже факты, хочу напомнить одно: мы живем в демократическом государстве и воюем за нашу свободу. За свободу для нашего народа. Поэтому любые решения, которые имеют значение для всего нашего народа, должны приниматься не одним человеком и не группой людей с любыми политическими взглядами, а всем нашим народом. Мудрым народом Украины", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. Украина предлагает подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее. Председатель фракции "Слуга народа" в украинском парламенте, а ныне представитель украинской делегации на переговорах с Россией, Давид Арахамия заявил, что среди гарантов официальный Киев сейчас видит страны Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Дипломат Александр Чалый, который возглавляет юридическую группу в украинской делегации на переговорах с РФ, заявил, что украинская делегация стремится подписать договор о гарантиях безопасности, который должен стать дипломатическим форматом окончания войны, которую начала Россия против Украины.

По его словам, Украина готова зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.

В то же время, по словам Чалого, в договоре о гарантиях безопасности не будет возражений относительно возможности вступления Украины в Евросоюз.

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