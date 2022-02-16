Президент подчеркнул, что "радоваться рано".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас нельзя констатировать отвод российских войск от украинских границ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в эфире общенационального телемарафона "UAРазом" во время своего включения из Мариуполя.

"Ситуация (на украинских границах - УНИАН) контролируемая нашими военными. Мы не видим сейчас изменений и видим большое накопление войск, которое не меняется в течение последних недель. Мы видим те или иные ротации, но я бы не назвал сегодня эти ротации отводом войск со стороны РФ. Мы не можем этого констатировать...", - отметил президент.

Следовательно, Зеленский подчеркнул, что не делает предварительных выводов, и призвал СМИ как украинские, так и иностранные, также не делать таких выводов относительно эскалации.

"Радоваться рано... На сегодня мы видим все это скопление, констатировать отвод будем, когда это произойдет и будет какой-то небольшой период в уменьшении этих группировок, военных и техники на границах", - добавил президент.

"Отвод" войск РФ от Украины

Россия сосредоточила у границ с Украиной более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному вторжению.

Вместе с тем МО РФ 15 февраля заявило о якобы начале отвода войск к местам постоянной дислокации. Хотя в НАТО это не подтверждают.

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Белом доме во вторник, в свою очередь, ответил, что угроза вторжения остается вполне возможна.

"На самом деле, наши аналитики указывают, что они до сих пор занимают очень угрожающую позицию, и сейчас фактом является то, что Россия имеет более 150 тысяч военных вокруг Украины и в Беларуси, и вдоль украинской границы. И вторжение остается вполне возможным", – сказал Байден в Вашингтоне.

Как сообщали аналитики CIT, Россия в течение последнего времени наоборот наращивает наступательные силы и движется в сторону границы Украины.

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