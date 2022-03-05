Владимир Зеленский / фото ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами и медалями 76 украинских героев за личное мужество и самоотверженные действия ради нашей обороны.
Об этом глава государства сказал в видеообращении.
"Я сегодня наградил орденами и медалями 76 украинских героев за личное мужество и самоотверженные действия ради нашей обороны. К сожалению, из них 37 награждаются посмертно.
- Я присвоил звание Героя Украины генерал-лейтенанту Павлюку Александру Алексеевичу - командующему Операции объединенных сил.
- Присвоил военное звание бригадного генерала полковнику Швораку Владимиру Васильевичу – заместителю командующего войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
- Присвоил военное звание бригадного генерала юстиции полковнику юстиции Мельнику Сергею Николаевичу, начальнику Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого", - сказал глава государства.
Также, по словам Зеленского, он присвоил звание бригадного генерала полковнику Артему Богомолову, заместителю командующего войск Оперативного командования "Запад", и звание генерала Валерию Залужному – Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины.