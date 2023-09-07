Борт был добыт во время знаменитой операции "Синица".

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сфотографировались на фоне вертолета Ми-8, добытого во время знаменитой операции "Синица". Фото опубликовал Офис президента Украины.

Сообщается, что 7 сентября, в День военной разведки Украины, Зеленский встретился с военнослужащими ГУР и вручил высокие государственные награды.

"Благодаря вам мы знаем, что планирует враг. Мы знаем его настроения, его слабые места. Благодаря вам и всем нашим силам обороны и безопасности украинцы чувствуют, что мы можем одолеть Россию в войне и что это будет историческим достижением современных поколений украинцев", - заявил он.

Российский пилот перегнал в Украину Ми-8 - что сообщалось

Как писал УНИАН, в ходе известной операции украинской разведки "Синица" российский пилот Максим Кузьминов добровольно пригнал вертолет Ми-8 в Харьковскую область.

Комментируя спецоперацию, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поиздевался над российским военным руководством: "Расстроены".

"Подобное общение у нас продолжается с несколькими лицами. А то, что произошло, - придаст уверенности тем людям, которые еще колеблются", - сказал Буданов о возможности проведения подобных операций.

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