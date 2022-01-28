Он подчеркивает, что украинская армия должна развиваться независимо от того, будет ли Украина в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что если Украина не в НАТО, то "мы защищаем себя сами".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями иностранных СМИ, которая транслировалась на странице Офиса президента Украины в Facebook.

Говоря о гарантиях безопасности, Зеленский отметил: "Когда мы говорим о НАТО, мы должны говорить глубже об этом вопросе. Я знаю, что этот вопрос не очень нравится немногим или некоторым, скажем так, членам НАТО. Но мы хотим конкретики. Мы на что-то должны рассчитывать. Поэтому НАТО - это гарантии безопасности. Это первый вопрос. А второй вопрос - это уровень нашей армии".

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Он подчеркнул, что украинская армия должна развиваться независимо от того, будет ли Украина в НАТО.

"Несмотря на то, когда мы будем в НАТО или мы не будем в НАТО, - не все от нас зависит, к сожалению, - мы точно развиваем нашу армию. Мы должны это делать, мы должны себя защищать. Но мы точно сейчас понимаем: если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил: "И когда ты защищаешь себя сам, когда ты один на один с очень непростым государством, ты спрашиваешь: что такое санкции "после", для кого они адресованы, для чего они? Они касаются Украины? Извините меня, к сожалению, нет. Я не знаю, что будет потом... Если так, если все говорят, что завтра война, она будет полномасштабная, - зачем нам санкции "потом"? Поэтому речь идет о санкциях точно не для нашего государства. Это говорит о сдерживание полномасштабной агрессии в сторону стран Европейского Союза. Но это нельзя делать на счет нашего государства. У нас 15 тысяч погибло, а многие страны мира обсуждают санкции "после".

Президент выразил мнение, что это "нечестно".

"То есть, скажите причины. Мы не в НАТО. Ну, так скажите, что мы не в НАТО. Скажите открыто: мы никогда там не будем. И это я ко многим членам Альянса. Кто-то об этом говорит, кто-то боится говорить. Кто-то приезжает, мы жмем друг другу руку. И кто-то говорит: "Ты же знаешь, если бы не это государство, мы обязательно тебя поддержим". А кто-то говорит другое: "Когда все поддерживают, мы также поддерживаем". Зачем нам говорить о будущем? У нас риски в нашем настоящем", - сказал Зеленский.

Ультиматум России по Украине и НАТО

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

США и союзники в письменном виде передали России ответ на ее "предложения безопасности".