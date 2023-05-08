Эта концепция должна предоставить комплексные ответы на все вопросы в сфере безопасности страны.

Президент Владимир Зеленский анонсировал разработку фундаментальной новой концепции безопасности для Украины. Об этом, в частности, шла речь на проведенном 8 мая совещании.

"Еще одно совещание – в сфере безопасности, которое сегодня провел, касается разработки фундаментальной новой концепции безопасности для Украины. Комплексно дадим ответы на все вопросы в сфере безопасности страны. На законодательном уровне, на уровне правительственных решений, в конкретных практических вопросах", – заявил глава государства в своем вечернем видеообращении.

В частности, по его словам, эта концепция затронет аспекты от защиты границы до новых условий безопасности для работы школ, от инфраструктурных основ безопасности экономики до реальной возможности гарантировать людям такую защиту от террора, которую имеют самые передовые государства мира.

Видео дня

"Все это будет представлено. Все это будет реализовано", – сказал президент.

Новости Украины: это важно знать

Подавляющее большинство Украины верит в победу Украины в войне, развязанной Россией против нашей страны. Об этом свидетельствуют данные проведенного недавно опроса. В то же время есть и те, кто не верят в победу Украины в войне с РФ – такую позицию высказали около 4% опрошенных граждан.

В то же время абсолютное большинство украинцев считают президента РФ Владимира Путина современным Гитлером. Полностью согласны с этим 89,3% опрошенных украинцев на западе страны, 78,2% – на востоке, и 72,9% – на юге.

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