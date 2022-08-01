Какая-то из сторон может перехватить инициативу и будет ее развивать, или все пойдет к затяжной войне, которая может длиться годами.

В течение ближайших недель, до конца лета, должно стать понятно, какой характер будет иметь война в Украине в дальнейшем.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"В течение ближайших недель, до конца лета, должно определиться, какой характер будет иметь война в дальнейшем: или какая-то из сторон перехватит инициативу и будет ее развивать, или мы будем говорить о затяжной войне, которая может длиться даже годами. Осенью это уже станет понятно. Во-первых, все ждут достаточно активных действий Украины на юге, это будет зависеть от того, насколько Украина лишит россиян складов, и сможет ли отрезать от коммуникаций по руслу Днепра группировку россиян в Херсонской области", - заявил он.

У россиян это будет зависеть от того, насколько быстро они смогут собрать корпус резерва, который сейчас активно формируется в Мулино.

"3-й армейский корпус резерва они собираются к середине августа сформировать, по плану – это около 15 тысяч военнослужащих. Сейчас со всей РФ из баз хранения туда свозится техника, артиллерийские системы и тому подобное. От того, насколько быстро им удастся сформировать этот корпус и насколько эффективным будет это усиление в зоне боевых действий, во многом и будет зависеть, какой характер будет носить война дальше. В сентябре мы в этом убедимся окончательно", - добавил Рахманин.

По его мнению, на сегодня ни одна из сторон инициативой не владеет. "Россияне наступают, они за последнее время хоть и медленно, но продвинулись, фактически захватили Луганскую область, продвинулись в Донецкой, идут позиционные бои, когда из рук в руки переходят населенные пункты на юге и на Харьковщине. Но сегодня нельзя говорить, что какая-то из сторон владеет инициативой. И направления главного удара тоже нет", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 1 августа сообщил, что враг перегруппирует силы на Запорожском направлении и усиливает свои группировки на Криворожском.

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