Одна батарея может накрывать огнем территорию до 1 250 кв. км.

Украинские защитники показали работу американских гаубиц М777. Бойцы ВСУ умело ударили по российским оккупантам.

Соответствующее видео обнародовало Оперативное командование "Пивдень".

Гаубицы М777 бьют высокоточными снарядами с максимальной дальностью до 40 километров и имеют цифровую систему управления огнем. Одна батарея может накрывать огнем территорию до 1 250 кв. км.

"То, как умело украинские артиллеристы управляются с новым оружием, удивляет даже коллег из НАТО. Военное мастерство украинских артиллеристов соединено с партнерской помощью ежедневно приближают деоккупацию юга Украины от рашистов", - отметили в командовании.

Как ранее сообщал УНИАН, в оперативном командовании "Пивдень" поделились яркой видеохронологиею освобождение Змеиного от российских захватчиков. Операция украинских военных по освобождению острова длилась более двух месяцев.

По подсчетам военных, в ходе всех этапов операции Вооруженные силы Украины нанесли Российской Федерации ущерб на сумму более 900 миллионов долларов.

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