В оперативном командовании "Юг" поделились яркой видеохронологиею освобождение Змеиного от российских захватчиков. Операция украинских военных по освобождению острова длилась более 2 месяцев.
Видео опубликовали на ютуб-канале командования.
По подсчетам военных, в ходе всех этапов операции ВСУ нанесли России ущерб на сумму более $900 млн. Всего подтверждено уничтожение:
- 3 ЗГРК "Панцирь-С1";
- 1 ЗРК "Тор-М2";
- 1 РЛС "Мыс";
- 1 РСЗО "Торнадо-Г";
- 1 РСЗО "Град";
- 1 система РЭБ;
- 1 маломерный катер;
- 2 ББМ;
- 8 единиц автотехники;
- 1 склад боеприпасов.
Отмечается, что активизация противника и наращивание боевого состава гарнизона на о. Змеиный, создание системы противовоздушной обороны и огневого поражения с применением реактивных систем залпового огня были направлены на обеспечение контроля над морем и небом в районе северо-западной части Черного моря.
По информации командования, так же методично и планово, как оккупанты обустраивали свой гарнизон, силы обороны объединением своих мощностей противодействовали этому. К участию были привлечены группировки разнородных сил ВМС, эскадрилья "Байрактаров", воздушные силы, ракетные войска и артиллерия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".
Освобождение Змеиного
30 июня после огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный российские военные покинули остров. В России назвали вывод войск из змеиного "жестом доброй воли".
Благодаря освобождению Змеиного появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции, в частности зерна. 9 июля стало известно, что два барже-буксирные составы уже успешно перешли с рейда Сулины до портопункта Килия.
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