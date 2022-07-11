Операция украинских военных по освобождению острова длилась более 2 месяцев.

В оперативном командовании "Юг" поделились яркой видеохронологиею освобождение Змеиного от российских захватчиков. Операция украинских военных по освобождению острова длилась более 2 месяцев.

Видео опубликовали на ютуб-канале командования.

По подсчетам военных, в ходе всех этапов операции ВСУ нанесли России ущерб на сумму более $900 млн. Всего подтверждено уничтожение:

3 ЗГРК "Панцирь-С1";

1 ЗРК "Тор-М2";

1 РЛС "Мыс";

1 РСЗО "Торнадо-Г";

1 РСЗО "Град";

1 система РЭБ;

1 маломерный катер;

2 ББМ;

8 единиц автотехники;

1 склад боеприпасов.

Отмечается, что активизация противника и наращивание боевого состава гарнизона на о. Змеиный, создание системы противовоздушной обороны и огневого поражения с применением реактивных систем залпового огня были направлены на обеспечение контроля над морем и небом в районе северо-западной части Черного моря.

По информации командования, так же методично и планово, как оккупанты обустраивали свой гарнизон, силы обороны объединением своих мощностей противодействовали этому. К участию были привлечены группировки разнородных сил ВМС, эскадрилья "Байрактаров", воздушные силы, ракетные войска и артиллерия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".

Освобождение Змеиного

30 июня после огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный российские военные покинули остров. В России назвали вывод войск из змеиного "жестом доброй воли".

Благодаря освобождению Змеиного появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции, в частности зерна. 9 июля стало известно, что два барже-буксирные составы уже успешно перешли с рейда Сулины до портопункта Килия.

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