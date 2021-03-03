Появилась информация, что оккупационным войскам РФ на Донбассе дали разрешение на ведение "предупредительного огня".

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил о протесте против обнародованной оккупантами в ОРДЛО информации о разрешении на ведение "предупредительного огня".

Об этом говорится в заявлении ТКГ, размещенном в Telegram.

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"Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозе срыва выполнения Минских договоренностей", – цитирует пресс-служба делегации слова Кравчука.

Отмечается, что консультации продолжаются.

Накануне президент Европейского Совета Шарль Мишель констатировал отсутствие прогресса в переговорах с Россией и напомнил, что Москва является стороной конфликта, а не посредником.

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Автор: УНИАН