Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил о протесте против обнародованной оккупантами в ОРДЛО информации о разрешении на ведение "предупредительного огня".
Об этом говорится в заявлении ТКГ, размещенном в Telegram.
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"Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозе срыва выполнения Минских договоренностей", – цитирует пресс-служба делегации слова Кравчука.
Отмечается, что консультации продолжаются.
Накануне президент Европейского Совета Шарль Мишель констатировал отсутствие прогресса в переговорах с Россией и напомнил, что Москва является стороной конфликта, а не посредником.
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