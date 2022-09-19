В частности, речь шла об обеспечении военнослужащих комплектами зимней формы, обувью и средствами обогрева.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с силовиками и военными план дальнейшей деоккупации Украины и подготовку армии к зиме.

Как сообщает главы государства, сегодня Зеленский провел очередное заседание ставки Верховного главнокомандующего, в котором приняли участие представители силовых, правоохранительных, оборонных структур, профильных министерств и ведомств и Офиса президента.

Отмечается, что участники заседания заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий.

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Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины.

"Под особым контролем ставки Верховного главнокомандующего остается вопрос материально-технического обеспечения украинской армии, в частности поставки необходимого вооружения и боеприпасов. Отдельно участники остановились на подготовке сил обороны к зимнему периоду. В этом контексте был рассмотрен вопрос обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет оккупированные российскими захватчиками города, а чужие нам не нужны.

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