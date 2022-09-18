Президент подчеркнул, что Мариуполь, Мелитополь, Херсон, Донецк, Горловка, Луганск, Джанкой, Евпатория, Ялта будут освобождены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет оккупированные российскими захватчиками города, а чужие нам не нужны.

Об этом президент сказал в вечернем видеообращении.

"Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковщина в целом - города и громады, которые мы освободили. Эти слова звучат сейчас. Звучат всюду. Мариуполь, Мелитополь и Херсон - также звучат, но будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим. Донецк, Горловка и Луганск - и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта - и они тоже. О чужом мы не говорим. Звучат только наши слова, украинские слова. Каждое утро, ежедневно, каждый вечер, каждую ночь - в течение уже 207 дней", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что названия этих городов звучат и будут звучать благодаря Вооруженным силам Украины, Силам специальных операций, Главному управлению разведки Минобороны, Службе безопасности Украины, теробороне, пограничникам и всей системе МВД - от Нацгвардии и Нацполиции до спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Самые важные слова, которые звучат благодаря нашим медицинским работникам и транспортникам, благодаря энергетикам и волонтерам, благодаря бойцам информационного фронта и педагогам, благодаря дипломатам и многим-многим другим, кто выполняет свою работу так, что это усиливает нас всех. Усиливает нашу способность бороться и побеждать", - подчеркнул глава государства.

Контрнаступление ВСУ: основные подробности

12 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Украина освободила уже почти 6 тысяч кв. км. своей территории. Сюда входят города Изюм, Купянск и Волчанск. 14 сентября Маляр рассказала, что силы обороны Украины с 6 сентября уже освободили 8 тыс. 500 квадратных километров территории, около 388 населенных пунктов.

16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что практически вся Харьковская область уже деоккупирована.

Атакующие действия украинских защитников переломили ход войны, но завершить ее в этом году все равно не удастся, считают эксперты из американского Института изучения войны. Они также рассказали, что Россия вдвое усилила скрытую мобилизацию на фоне успехов ВСУ.

Отдельно аналитики рассказали, как украинская армия усилила давление на подразделения русских на востоке. Если ситуация будет развиваться схожим образом, врагу станет сложно обороняться.

Российские оккупанты также продолжают наступать на Донбассе вместо отправки подкреплений в районы атак ВСУ. По мнению экспертов, такие действия "оторваны от реальности".

Вас также могут заинтересовать новости: