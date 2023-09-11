С каждого моряка брали до 1200 долларов – "гонорар" зависел от реальных способностей моряка.

В городе Измаил Одесской области чиновники за деньги выдавали, в том числе уклонистам, удостоверение судоводителей.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, разоблачены два должностных лица Дунайского межрегионального управления Государственной службы морского и речного транспорта Украины и капитании Измаильского морского порта.

По данным следствия, члены комиссии по подтверждению квалификации судоводителя организовали схему по получению взяток за прохождение экзамена и получение удостоверения судоводителя торгового судна.

Видео дня

"Тариф составлял 700 долларов США с каждого кандидата. По такой схеме за одно заседание комиссии проходило около 20 моряков", - рассказали в пресс-службе.

При этом, участники комиссии угрожали внесением негативных сведений в протокол на право получения удостоверения судоводителя в случае отказа "сотрудничать". Обоих должностных лиц задержали во время получения очередной взятки. Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и отстранена от занимаемых должностей.

По данным областного управления СБУ, чиновники продавали "удостоверение моряка", что позволяло уклонистам выезжать за границу.

"За деньги чиновники предлагали уклонистам выехать за пределы Украины под видом судоводителей торговых кораблей. Для этого фигуранты "помогали" своим клиентам "гарантированно" сдать экзамен на получение соответствующей квалификации. Стоимость таких "услуг" составляла от 700 до 1,2 тыс. долларов. Сумма зависела от наличия первоначальных навыков в морском деле и финансовых возможностей уклониста", - уверяют в спецслужбе.

Таким образом коррумпированные чиновники "заработали" почти 2 млн в гривневом эквиваленте.

В региональном главке Нацполиции уточнили, что речь идет о секретаре и председателе комиссии, которые требовали деньги у моряков за оформление на работу в судоходные компании, осуществляющие грузовые перевозки.

Правоохранители задержали фигурантов в служебном кабинете. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога размером 2 млн 147 тыс. и почти 1 млн 74 тыс. гривень.

Война в Украине - новости об уклонистах

Как сообщал УНИАН, в ГПСУ показатели по уклонистам остаются постоянными, в среднем около 20-30 человек задерживают за попытку незаконного пересечения государственной границы. Обычно, это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Больше всего случаев фиксируется при попытке незаконно пересечь границу на границе с Румынией и Молдовой.

Всего с 24 февраля 2022 года на этом направлении пограничными нарядами задержаны около 14 600 мужчин, которые пытались незаконно выехать из Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: