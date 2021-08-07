Когда начался обстрел, военные помогали чинить гражданскую инфраструктуру. Еще один украинский воин получил ранение.

В Донецкой области погиб украинский военный, еще один боец ранен.

Об этом сообщает 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 7 августа, российские наемники, коварно нарушая требования Минских договоренностей, применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям относительно восстановления поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески", - говорится в сообщении.

В результате один военнослужащий погиб, еще один - получил ранение. Состояние раненого - средней тяжести.

Как отмечается на странице Оперативно-тактической группировки "Восток", на обстрел украинские военные открыли огонь в ответ.

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Автор: Виталий Саенко