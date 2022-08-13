ЗАЭС будет освобождена от россиян благодаря давлению стран-партнеров, считает директор Центра исследований энергетики.

На Запорожской АЭС россияне пытаются получить недоступные им технологии.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, цель захвата ЗАЭС, кроме военной, еще технологическая.

"Я знаю, что многие годы специалисты атомной индустрии России искали путь получить определенные технологии, которые были для них недоступны, которыми владели американские компании. На Запорожской станции было загружено топливо Westinghouse, стоят программные продукты, разработанные американцами. Для примера, топливо, сделанное американской компанией, работает в реакторе на 50% дольше, чем Росатомовское. Они очень хотели эти технологические секреты", - сказал Харченко.

По его словам, известно, что россияне, находящиеся на территории станции, исследовали все это.

"Они выключали камеры, которые направлены на места хранения топлива, отпирали компьютерные системы, которые содержат соответствующее программное обеспечение. Поэтому мы знаем точно, что они охотились за секретами и, к сожалению, есть впечатление, что они их получили", - сказал Харченко.

Он подтвердил, что ситуация на станции сложная, но уверен, что россияне ее взрывать не будут.

"Если бы у них был план довести ситуацию до взрыва, то они бы должны были действовать несколько иначе, чем действуют сейчас. Поэтому, я хочу верить, что это провокации и нагнетания. Безусловно, ситуация сложная. Безусловно, ограничена поставка необходимых материалов, обновление, которое должно быть, не происходит последние недели... Но я уверен, что мир сейчас уже понял опасность. И мне кажется, что мы увидим уже в ближайшее время активные действия в эту сторону. Идут активные переговоры, активные консультации, и уверен, они дадут свои результаты", - сказал Харченко.

Он считает, что россияне пока не знают сами, что делать дальше.

"Судя по тому, что прозвучало на Совбезе ООН и тем действиям, которые происходят сейчас, они (оккупанты - УНИАН) просто не понимают, что дальше делать. Они пытаются искусственно поднять градус напряжения, но не видят, каким образом может развиваться событие в их пользу. Явно расчет был на то, что все испугаются, но этого не произошло. Наоборот прозвучало, что "убирайтесь оттуда". Я уверен, что сейчас начнется работа с "Росатомом", будет давление, которое приведет к освобождению Запорожской станции, к демилитаризации территории станции", - сказал руководитель Центра исследований энергетики.

Он считает, что вскоре РФ предстанет перед выбором, либо освободить АЭС, либо компания "Росатом" становится изгнанником по миру. "Росатом" имеет крупный бизнес в мире. Инвестиционные проекты, поставки топлива и тому подобное. Они очень боятся их потерять, и это одно из многочисленных доходов для россиян по миру. И сейчас та коалиция, которая складывается вокруг этого вопроса, и та коалиция международная, которая складывается вокруг ядерной безопасности на базе ситуации на Запорожской АЭС, она, думаю, в течение достаточно короткого времени предъявит абсолютно сфокусированный выбор россиянам. Либо они демилитаризуют станцию, либо они теряют все свои за много лет разработанные наработки по миру, свои доходы по миру, и "Росатом" становится изгнанником по миру", - сказал Харченко.

Он отметил, что сейчас очень важная дипломатическая часть.

"Россияне должны получить мощное давление, направленное именно на эту точку... как это было с зерном, караваны уже идут", - сказал специалист.

Напомним, оккупанты контролируют Запорожскую АЭС с 4 марта. Противник также взял под контроль город-спутник ЗАЭС - Энергодар.

Враги неоднократно обстреливали территорию ЗАЭС. Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что противники могут взорвать Запорожскую АЭС.

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