Боррель заявил необходимости для ЕС взять на себя ответственность за свою безопасность.

Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель признал, что запасы военной техники ЕС из-за помощи Украине истощились.

Он также заявил, что новая ситуация в сфере безопасности говорит о необходимости для Евросоюза взять на себя ответственность за свою безопасность и создать в ЕС современные совместные вооруженные силы.

Ранее Боррель заявлял, что Европейский Союз не допустит, чтобы в Украине закончилось необходимое вооружение в войне с Россией.

По его словам, Евросоюз продолжает поддерживать Вооруженные Силы Украины. "Я думаю, что эта поддержка меняет ситуацию на поле боя", - сказал Боррель.

Он добавил, что с целью усиления потенциала украинской армии надо поддерживать текущие усилия. "Мы должны пополнить ресурсы и запасы. И я имею сказать, что эта поддержка на данный момент является критической, поскольку война перешла в решающий момент, в переломный момент, и мы не можем допустить, чтобы в Украине закончилось оборудование, и мы этого не позволим", - подчеркнул Боррель.

Напомним, также по словам Борреля, Европейский Союз поможет Украине экспортировать зерно, которое заблокировано в морских портах российскими оккупантами.

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