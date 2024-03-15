По словам Габриелюса Ландсбергиса, страны Запада уже пытались заставить Путина уменьшить градус эскалации.

Президент Франции Эммануэль Макрон сдерживает президента Российской Федерации Владимира Путина своими заявлениями о возможной отправке западных войск в Украину. Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он отметил, что страны Запада уже пытались заставить Путина уменьшить градус эскалации через ограничение военной помощи Украине.

"Это, очевидно, не сработало. Гораздо больше шансов, что Путина сдержит стратегическая неоднозначность Эммануэля Макрона и четко определенная цель победить Россию", - резюмировал литовский политик.

Возможное введение западных войск в Украину

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ЕС обсуждают отправку западных войск в Украину. По его словам, Европа делает все, чтобы РФ не удалось выиграть войну в Украине.

Заявление Макрона вызвало неоднозначную реакцию со стороны союзников. Так, министр обороны Италии Гвидо Крозетто подчеркнул, что отправка войск в Украину будет означать "шаг к односторонней эскалации, который перечеркнет путь дипломатии".

В свою очередь в Бундестаге назвали канцлера Германии Олафа Шольца "тормозом" на фоне заявлений Макрона относительно иностранных войск в Украине. В частности, глава комитета по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн похвалила президента Франции за его усилия в поддержку Украины.

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