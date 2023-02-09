А еще партнеры Украины готовы к применению ядерного оружия, считает экс-советник ОПУ.

Суд в Гааге вынес приговор Путину, что входит в стратегию западных стран по окончанию войны. Партнеры Украины также начали чаще говорить о допустимости ударов по Крыму с применением их оружия. То есть они готовы к любым сценариям развития войны.

Такими заявлениями отметился бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире у Марка Фейгина. Он сказал: "Для меня это сигнал, что Запад нарисовал себе стратегию выхода из войны. И стратегия эта заключается в том, что Путина приговорили как политическую фигуру и сделали виновным как уголовную фигуру. На пресс-конференции сказали: он под иммунитетом, но как только он перестанет быть президентом — все, иди сюда, никакого иммунитета".

Арестович также отметил, что одновременно на Западе начали звучать заявления о возможных ударах по Крыму с применением оружия, отправленного украинскими партнерами. Ранее союзники тщательно избегали подобных высказываний. И раз произошло такое изменение, значит — западные государства готовы к любым сценариям развития войны.

"Все же понимают, что в сценарном планировании атака Крыма, золотой жемчужины в короне Путина, — ему легче Брянскую область отдать, чем Крым, потому что Крым — это венец его карьеры, — это точка бифуркации для Путина и для России. Когда украинские войска дойдут до границы Крыма и начнут его обрабатывать или входить в него, варианта только два. Или поднимать ставки — ядерное оружие, или крах режима. Крах режима — это крах лично Путина. И если заговорили: "Ну а что там Крым, будем брать и будем бить", — что это означает? Это означает, что готовы к любому сценарию, в том числе попытке подпрыгивать с этим ядерным оружием".

По словам Арестовича, западные страны дали понять, насколько серьезным будет ответ в случае ядерного удара по украинским войскам. Они готовы отвечать военным путем. При этом бывший советник ОПУ не верит, что при описанном развитии событий начнется полномасштабная ядерная война.

Удары по Крыму: последняя информация

Еще в августе 2022 года анонимный собеседник из Белого дома заявил Politico, что полуостров — это часть Украины. А любые действия на территории нашего государства по умолчанию считаются самообороной.

В середине января появился материал NYT о позиции США насчет Крыма. Она смягчилась: Штаты готовы поддержать деоккупацию военным путем.

После принятия реш ения о передаче дальнобойных снарядов GLSDB Украине в Пентагоне прокомментировали применение боеприпасов для ударов по Крыму: "Что касается украинских планов по операциям, то очевидно, что это их решение. Они (украинцы — ред.) главные в этом".

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