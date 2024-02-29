Он подчеркнул, что Россия была бы рада такому развитию событий.

"Замораживание" войны с Россией будет означать признание оккупации украинских территорий. Поэтому Украина никогда не пойдет на такой шаг.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью CBC News. По его словам, россияне были бы очень рады заморозить все так, как есть сейчас, заставив Украину "признать захваченную территорию как российскую".

"В этом случае они бы праздновали победу. Этого никогда не произойдет", – подчеркнул он.

В то же время Буданов признал, что Россия как-то смогла получить тайную информацию о планах Украины по контрнаступлению.

"Я не скажу больше президента. Мы получили, скажем, информацию, доказательства, что планы стали известны России. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры", – добавил глава ГУР МО.

"Замораживание" войны: другие новости

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что никакого давления со стороны партнеров о прекращении нашей защиты нет. По его словам, риторика российского диктатора Владимира Путина свидетельствует о том, что он не собирается останавливаться.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также заявлял, что Зеленский никогда не согласится на замораживание войны. Он добавил, что стране не нужны замороженные конфликты, а нужен справедливый мир.

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