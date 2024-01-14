Глава ОП рассказал о настроениях во время встречи в Давосе.

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не согласится на замораживание войны с Россией. Об этом в Давосе заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Этот президент и эта его команда никогда не согласится и не примет ни одного замораживания конфликта. Это неприемлемо украинским обществом... Украине не нужны замороженные конфликты. Украине нужен справедливый мир. И Украина хочет предотвратить любые потенциальные агрессии в будущем и использует эту возможность", - цитирует его Радио Свобода.

Ермак отметил, что все участники четвертого раунда переговоров по "мирному плану" Украины имеют общее видение в вопросах независимости Украины, ее территориальной целостности и Устава ООН, однако не все позиции "абсолютно одинаковы". "Важно, что все страны, которые приобщаются действительно и откровенно хотят принять участие и помочь положить конец этой войне и установить мир. Но есть разные мнения и идеи, как это можно сделать. У разных стран - разный опыт..." - добавил глава ОП.

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Он добавил, что положительно оценивает перспективы выделения Украине более 60 миллиардов долларов от США и 50 миллиардов евро от ЕС, с которыми возникли трудности. Также Ермак заверил, что партнеры не "подталкивают" Киев к территориальным уступкам.

"Я участвовал практически во всех совещаниях на высоком уровне, в частности лидеров, и никогда не слышал, чтобы кто-то из наших партнеров обсуждал какой-либо компромисс с нашей стороны, который является для нас неприемлемым. Включая вопрос Крыма", - подчеркнул Ермак.

Что известно о встрече в Давосе:

Глава ОП сообщал, что в четвертой встрече советников приняли участие представители 81 страны и международная организация.

Они обсуждали пять пунктов украинской Формулы мира: вывод российских войск, восстановление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения войны, подтверждение окончания войны.

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