Последствия для врага уточнил Генштаб ВСУ. Известно об уничтожении 9 вражеских дронов.

В течение суток армия Украины нанесла оккупантам 10 авиационных ударов. Защитники отработали по районам сосредоточения личного состава армии РФ и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника.

Со своей стороны ракетные войска Украины ударили по 3 районам дислокации личного состава и техники оккупантов. Удалось уничтожить 6 артиллерийских средств, 1 ПВО, пункт управления и склад боеприпасов противника, сообщил Генштаб ВСУ в утреннем отчете.

Россия в течение суток атаковала Украину дронами типа "Shahed-136/131". Силы ПВО уничтожили 9 вражеских целей. Также оккупанты нанесли авиационный удар по Украине ночью. Последствия от воздушных атак России уточняются, заявил Генштаб.

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Ночная атака дронов - главное

В ночь на 18 ноября страна-агрессор Россия в очередной раз осуществила воздушную атаку по Украине, применив дроны "Шахед". В частности, часть БПЛА враг направил на столицу Украины. По данным КМВА, чтобы добраться до Киева, дроны врага преодолели сложный маршрут протяженностью чуть ли не 1000 км. В администрации добавили, что все цели удалось сбить нашим Силам обороны.

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