Главнокомандующий ВСУ получил одобрительную оценку и заверения в дальнейшей поддержке.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный обсудил с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи дальнейшие планы и потребности ВСУ.

Об этом говорится на его Facebook-странице.

Разговор состоялся в телефонном режиме.

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"Обменялись мнениями относительно оперативной обстановки, дальнейших планов и потребностей в вооружении. Поделился с генералом Каволи видением Генерального штаба ВСУ по реагированию на мобилизацию в РФ. Получил одобрительную оценку и заверения в дальнейшей поддержке", - сообщил Залужный.

Недавно Залужный попал на обложку журнала Time.

Война в Украине: последние новости

По состоянию на 29 сентября защитники Украины уничтожили более 58 000 оккупантов.

В районе Токмака Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300 российских оккупантов.

В Николаеве в результате взрыва в районе остановки общественного транспорта погибли люди. 29 сентября оккупанты обстреляли город кассетными снарядами.

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