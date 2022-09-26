Руководство Залужного позволило украинской армии адаптироваться к действиям против РФ, пишет издание, "сейчас эта инициатива сделала ключевой поворот в пользу Украины".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попал на обложку журнала Time.

Издание посвятило украинскому военачальнику большой материал.

"У Залужного в войне видная роль. Он был частью украинского командования, которое потратило годы на преобразование вооруженных сил страны из неуклюжей советской модели в современную боевую силу. Закаленный годами сражений с Россией на восточном фронте, он был одним из представителей нового поколения украинских лидеров, которые научились быть гибкими и делегировать решения командирам на местах", - говорится в материале.

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Руководство Залужного позволило украинской армии адаптироваться к действиям против РФ, пишет издание, "сейчас эта инициатива сделала ключевой поворот в пользу Украины".

Действия Украины обозначены как "искуссная игра", когда вместо заявленного наступления на юге войска пошли в атаку на северо-востоке и застали РФ врасплох.

"И это подтвердило доводы украинцев о том, что сотрудничество с разведкой и поставки оружия и техники на миллиарды долларов западными союзниками принесут результаты на поле боя", - говорится в материале.

Залужный, в отличие от Зеленского, не относился со скептицизмом к грядущему вторжению РФ, в начале февраля проводились масштабные учения, тем не менее, детали стратегии Залужный держал в секрете.

"Нам нужно, чтобы противник думал, что мы все дислоцированы на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и постим в Facebook", - описывает он воспоминания.

В начале войны цель, по его словам, была удержать Киев, дать противнику продвинуться вглубь территории и уничтожить тылы и линии снабжения.

На предложения американских коллег эвакуироваться Залужный ответил отказом, заявив, что для него война началась в 2014 году. На фоне подготовки к тяжелой зиме, Залужный готовится к долгой и кровавой битве.

"Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, наша победа не будет окончательной. Наша победа даст возможность перевести дух и подготовиться к следующей войне", - сказал Залужный для Time.

Валерий Залужный:

Валерий Федорович Залужный родился 8 июля 1973 года в Новоград-Волынском Житомирской области.

Украинский военачальник, главнокомандующий Вооруженных сил Украины с 27 июля 2021 года, генерал (2022 год).

В 2022 году вошёл в ежегодный список ста наиболее влиятельных людей года по версии американского журнала Time.

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