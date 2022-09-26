Герасимов - автор термина "гибридная война".

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный хранит в своем кабинете публикации и произведения начальника Генштаба ВС России генерала Валерия Герасимова.

Залужный рассказал об этом для The Time.

"Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-то написал...Он самый умный из людей, и мои ожидания от него были огромными", – говорит Залужный о своем "коллеге", который старше его на почти 18 лет.

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Валерий Герасимов: чем известен

Герасимов родился в Казани в 1955 году. В 2013 году он получил звание Генерала армии. В 2016 году его наградили званием "Герой Российской Федерации".

В ноябре 2012 года Герасимов получил назначение на должность Главнокомандующего Вооруженными силами России.

По мнению ряда зарубежных военных специалистов он считается создателем так называемой "доктрины Герасимова", которая легла в основу российской концепции войны нового поколения. Герасимов - основоположник термина "гибридная война".

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