Доверие граждан Украины к правительству с 2022 года уменьшилось на 35%, а к парламенту - на 37%.

По результатам недавнего опроса Киевского международного института социологии, сейчас в Украине падает доверие ко всем институтам центральной власти. Однако, положительный баланс доверия-недоверия сохраняют, Вооруженные силы Украины, волонтеры и президент.

Как свидетельствуют данные исследования КМИС, с мая 2022 года по октябрь 2023 года среди институтов в перечне безусловно доверие сохраняют Вооруженные Силы Украины и волонтеры. Так, сейчас 94% украинцев доверяют ВСУ (в мае 2022 года – 98%), а 87% доверяют волонтерам (в мае 2022 года – 87%).

В то же время, за этот период социологи фиксируют снижение доверия к институтам центральной власти: с 91% до 76% стало меньше тех, кто доверяет президенту, с 74% до 39% – правительству, с 58% до 21% – парламенту.

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"Однако важно различать ситуацию для правительства и парламента, где мы видим большинство, которые уже не доверяют (и баланс доверия-недоверия определенно отрицательный), и для президента, где подавляющее большинство продолжают доверять ему (и баланс доверия-недоверия определенно положительный)", - пояснили в КМИС.

По данным опроса, доверие к местным властям не изменилось: как и в мае 2022 года, сейчас 50% доверяют ей, а 46% – не доверяют.

Что касается регионального разреза, то во всех регионах абсолютное большинство населения доверяют Вооруженным силам Украины, волонтерам и президенту. Доверие к другим учреждениям также примерно одинаково в разных регионах.

По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, хотя украинцы в своих взглядах по сравнению с периодом начала вторжения стали более критичными, все сохраняется единство в отношении к Силам обороны Украины и волонтеров, а также - преимущественно благосклонное отношение к главе государства.

Грушецкий подчеркнул, что сейчас уровень доверия к институтам показывает, что критика граждан прежде всего фокусируется именно на правительстве и Верховной Раде и в меньшей степени касается президента.

"Также важным в этом контексте является то, что определенная критика не трансформируется в требование проведения выборов. Наоборот, большинство украинцев считают, что выборы не ко времени и приоритетом является победа", - отметил он.

Также в КМИС уточняют, что сейчас фиксируется опасная тенденция формирования образа местной власти, как не очень ответственной в условиях полномасштабной войны. По мнению социологов, в результате общественное мнение может не защитить местные власти от возможной ре-централизации и сворачивания децентрализации.

Как проводился опрос

Опрос был проведен КМИС с 30 сентября по 13 октября методом телефонных интервью среди 2007 взрослых респондентов из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных.

Статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) стандартно не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%. Однако, в условиях войны помимо указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Но социологи уверены, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Мнение украинцев относительно выборов

Результаты недавнего опроса также свидетельствуют, что украинцы считают, что стране скорее нужны парламентские выборы, а не президентские. Также более 60% респондентов заявили о том, что любые выборы должны проводиться только после войны, сколько бы ни пришлось этого ждать.

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