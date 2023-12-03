Нардепа в сети уже жестко потроллил активист.

Нардеп от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая решила выяснить, кем заменить главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного - начала опрос на эту тему на своей странице в соцсети.

Народная избранница в Facebook предложила людям из 13 кандидатур выбрать того, кого они считают лучшим "заменителем" Залужного. По состоянию на 20:12 воскресенья, 3 декабря, лидерами являются генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский (41%) и руководитель Главного управления разведки Минобороны нашего государства Кирилл Буданов (14%).

"Если менять Залужного, то на кого? Голосование - ваше мнение, рейтинговое, можно нескольких. Просто обсуждение. Если есть какое-то отдельное мнение, идеи - пишите в комментариях. Помним о сдержанности, но и неприкасаемых нет", - написала политик.

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Интернет-пользователи по-разному отреагировали на опрос, который устроила Безуглая. "Иуда", - написала Maryana Kondzelka. "Военных нужно спросить", - считает Степан Сенов. "На Залужного", - поделились мнением Надежда Петровна.

Активист Борислав Береза на своей странице в Facebook уже потроллил Безуглую за опрос. Он создал шуточный опрос насчет того, кто смог бы заменить Безуглую во фракции "Слуга народа" и предложил среди кандидатов скандального экс-нардепа Ирину Фарион и чупакабру.

Скандал из-за заявления Безуглой насчет Залужного - что случилось

Напомним, в конце ноября Марьяна Безуглая призвала Валерия Залужного уйти в отставку, поскольку он якобы не смог предоставить план замысла на следующий год. По словам нардепа, военные просто сказали, что им надо забирать не менее 20 тысяч украинцев в месяц.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал высказывания Безуглой. Он отметил, что подыгрывание разговорам о необходимости любых отставок в нашем государстве - это подыгрывание РФ.

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