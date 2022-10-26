Как показывает опыт украинской армии, дроны способны оперативно проводить тактическую разведку и за считанные секунды корректировать точность ударов по вражеским позициям.

С первых дней полномасштабной агрессии рф против Украины беспилотные летательные аппараты играют исключительную роль в защите территориальной целостности страны. Как показывает опыт украинской армии, дроны способны оперативно проводить тактическую разведку и за считанные секунды корректировать точность ударов по вражеским позициям. В зависимости от типов БПЛА и технических характеристик, аэроразведка существенно усиливает наземные войска. А также - способна наносить ощутимый ущерб российской армии и на передовой, и в тылу.

Для реализации важных оперативных задач украинской армии Parimatch обеспечил различные подразделения 27-ю разведывательными дронами. В денежном эквиваленте эта помощь оценивается в 8 миллионов гривень.

"За последние восемь месяцев БПЛА стали "глазами" наших защитников и надежным источником информации относительно театра боевых действий. Именно понимание реальной текущей ситуации способствует быстрым и слаженным действиям различных подразделений ВСУ. Чем больше такой технологической поддержки будет получать армия, тем быстрее сможет приближать желанную победу", — подчеркнула Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Parimatch оказал помощь Украине на более чем 269 млн гривень, основная часть — помощь ВСУ.