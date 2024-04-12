Союзники знают, сколько Украина имеет ракет и сколько ей нужно.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины прокомментировали, действительно ли в Украине закончились ракеты к американским зенитным ракетным комплексам Patriot и немецким системам ПВО IRIS-T. Об этом сообщил представитель Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире информационного марафона.

"Конечно, мы должны понимать прежде всего, что Украина не производит самостоятельно данные системы и боеприпасы к ним. Поэтому конечно, что нам нужно больше ракет. Мы не можем самостоятельно пополнять запасы. Не можем самостоятельно изготавливать ракеты", - сказал Евлаш.

В то же время, спикер отметил, что международные партнеры знают о потребностях Украины.

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"Они знают, сколько у нас есть ракет. Знают, сколько нам необходимо еще. Однако не стоит предаваться панике, поскольку вы видите и сегодняшние результаты, как отработали наши мобильные огневые группы. Сбито 16 из 17 "шахедов". Почти 100 процентов. Вчера также достаточно был хороший результат. Мы сбили 16 из 20 ракет Х-101/Х-555. Также, в том числе, сбиты были почти все 40 дронов. 2 из 4 ракет Х-59. Конечно, что "Кинжалы" сбивать достаточно сложно. Это необычное оружие. Это не крылатые ракеты, которые удается сбивать даже нашим мобильным огневым группам. Поэтому, это чрезвычайно сложная цель", - сказал Евлаш.

Он добавил, что для сбивания аэробаллистических ракет "Кинжал" надо большое количество зенитных ракетных комплексов "Пэтриот".

"Это единственное оружие, которое в настоящее время может эффективно противостоять мощным средствам воздушного нападения врага. И конечно, мы очень ожидаем поставки нашими партнерами этих систем ПВО", - подчеркнул Евлаш.

Украине не хватает ракет для ПВО - что известно

Как сообщал УНИАН, аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рьопке 11 апреля утверждал, что у Украины закончились ракеты к западным системам ПВО, в частности, Patriot и IRIS-T. Также, по его словам, истощено или уничтожено большинство других запасов средств ПВО. В то же время, он заявил, что это произошло на фоне того, что у стран Запада на складах есть сотни систем и тысячи ракет.

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