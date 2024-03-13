У оккупантов заканчивают резервы, они перебрасывают свежие десантно-штурмовые подразделения, активнее привлекают авиацию, чтобы авиабомбами разрушать украинские защитные позиции.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан прокомментировал, почему российские захватчики снизили темп наступления на Часов Яр, который расположен к западу от Бахмута в Донецкой области.

"По состоянию на эту неделю они действительно немножко уменьшили давление, снизили этот темп и интенсивность штурмов именно в направлении Часового Яра. Но это не потому, что они решили кого-то поберечь, а потому что у них банально заканчиваются резервы. То есть, они перебрасывают сюда свои свежие десантно-штурмовые подразделения, потому что им нужно спасти ситуацию. Без выхода на Часов Яр, собственно говоря, удержание Бахмута нет никакого смысла", - отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в эфире информационного марафона.

Военный эксперт напомнил, что украинские силы контролируют господствующие высоты к югу от Бахмута, но на севере оккупанты тоже не могут продвинуться. По его словам, захватчики стремятся продвинуться по высотам для того, чтобы получить более выгодные позиции для штурма.

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"Сейчас захватить этот город (Часов Яр - УНИАН), он же небольшой... но благодаря грамотно построенной обороне и благодаря тому, что там уже пристреляны наши позиции, там стоит наша артиллерия, они ничего до сих пор не могут сделать", - отметил Кузан.

Он добавил, что генеральная задача россиян - выйти на административные границы Донецкой и Луганской области, и это оккупанты еще должны были сделать до перевыборов диктатора Владимира Путина.

"Но пока они не могут не то что эту большую задачу выполнить, но даже вынуждены сбавить свой наступательный темп на Часов Яр, вынуждены привлекать дополнительную авиацию, потому что в целом это для них не приоритетное направление, а Авдеевка была местом, где они нас просто забрасывали авиабомбами - сейчас они вызывают авиацию для того, чтобы разрушить наши позиции и только после они будут, смогут или не смогут (привлекать активнее наступательные силы)", - сказал Кузан.

Бои за Часов Яр - последние новости

8 марта начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников отметил, что взять город Часов Яр Донецкой области у российских оккупантов способности нет, однако они постоянно пытаются штурмовать Силы обороны именно на этом отрезке фронта. Особенно активно противник пытается штурмовать именно направление Часового Яра - это Богдановка, Ивановское. Также враг не забывает о Клещеевке и Андреевке, на которые активно пытается наступать.

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