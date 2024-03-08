У противника достаточно плотное ведение огня, отметил руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады.

Взять город Часов Яр Донецкой области у российских оккупантов способности нет, однако они постоянно пытаются штурмовать Силы обороны именно на этом участке фронта.

Об этом сказал начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников в эфире телемарафона. "Взять Часов Яр у них способности нет. Однако у них есть способности пытаться постоянно нас штурмовать именно на этом участке фронта. До этого штурмовали пехотным составом, а уже длительное время враг привлекает и механизированную составляющую, то есть тяжелую технику - танки, боевые бронированные машины", - рассказал он.

При этом подчеркнул, что особенно активно противник пытается штурмовать именно направление Часового Яра - это Богдановка, Ивановское. "И не забывает он о Клещиевке и Андреевке. Здесь пытается вести активные наступательные действия", - сказал Калашников.

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"Если брать по обеспеченности снарядов, то есть выстрелы которыми мы можем поражать врага. Но, конечно, это не то количество, которое нам нужно, и которое хотелось бы нам иметь", - отметил он по поводу обеспечения снарядами Сил обороны на Бахмутском направлении. При этом добавил, что, учитывая то, что мы сегодня используем в больших объемах НАТовское вооружение, которое является очень точным, то нет необходимости просто стрелять по плоскости, то есть тратить столь дефицитные снаряды для стрельбы наугад. "Мы поражаем врага более точечно, более точно. Но когда есть необходимость, когда штурмовые отряды врага идут в атаку, то, конечно, мы помогаем нашим побратимам на первой линии, то тогда уже работаем немножко и по плоскости", - сказал начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады.

По его словам, у врага достаточно плотное ведение огня. "Но если сравнить с тем огневым валом, который он использовал в начале полномасштабного вторжения - 60-80 тысяч выстрелов в сутки по всему фронту, то на сегодня это количество гораздо меньше. А для того, чтобы вести активные наступательные действия, то врагу нужно было бы больше выстрелов. Однако это хорошо, что у него снарядов не хватает", - отметил Калашников.

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Как сообщал УНИАН, офицер артиллерии 4 бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимир Назаренко (позывной "Солнышко") рассказал, что на Бахмутском направлении противник ни на минуту не прекращает обстрелов уже много месяцев, имея преимущество в количестве боеприпасов, бомбит тылы, некогда мирные населенные пункты.

Отметил, что чрезвычайно тяжелая ситуация под Богдановкой, Ивановским. Враг пытается продвигаться в направлении Часового Яра. Также противник пытается отбить освобожденные Силами обороны территории под Клещиевкой. Тактика врага заключается в том, чтобы найти слабое место в обороне, но это ему не удается.

Ежедневно в этих маленьких населенных пунктах фактически бои ведутся за каждую посадку, за десятки метров окопов. Враг пытается малыми группами продвигаться в нескольких местах одновременно. Для этого продвижения концентрируют огромные огневые мощности, которыми фактически бомбардируют тылы. Враг пытается корректировать свою артиллерию под коптеры.

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