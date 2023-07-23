Украинцы, которые остались работать на Запорожской АЭС, продолжают сопротивляться противникам, отметили в Генштабе.

Во временно захваченном городе Энергодар Запорожской области российские оккупанты усилили репрессии против работников Запорожской атомной электростанции, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с российской оккупационной администрацией.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По его данным, украинцы продолжают сопротивляться - не выходят на работу, саботируют выполнение решений оккупационной администрации и тому подобное.

"В свою очередь, к таким работникам захватчики применяют меры психологического и физического воздействия. Сотрудники Росгравдии и ФСБ РФ используют запугивания, угрозы, шантаж, а также избивают украинских специалистов, отбирают у них наличные, средства с банковских карт, изымают мобильные телефоны", - проинформировали в Генштабе.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года. С тех пор они целенаправленно превращают АЭС в военную базу и минируют территорию. Кроме того, промышленная площадка станции периодически подвергалась обстрелам.

На АЭС постоянно присутствуют представители корпорации "Росатом". Им не хватает персонала, поскольку украинские работники станции в основном отказываются сотрудничать с оккупантами.

Атомную станцию посещали инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), но захватчики не пустили их на крыши энергоблоков на которых, по сведениям украинской стороны, противники разместили предметы, похожие на взрывные устройства.

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