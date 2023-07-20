Агентство продолжает обращаться к россиянам по поводу доступа.

Российские военные на ЗАЭС, до сих пор не пустили инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на крыши энергоблоков временно оккупированной РФ Запорожской атомной электростанции.

В своем заявлении МАГАТЭ сообщает, что инспекторам "еще не предоставили запрошенный доступ на крыши реакторов и их машинные залы, включая блоки 3 и 4, представляющие особый интерес. Агентство продолжает запрашивать такой доступ".

По данным агентства, в машинных залах энергоблоков № 1, 2 и 4 эксперты видели грузовики. Однако видимых следов взрывчатых веществ или мин они так и не обнаружили.

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Минирование ЗАЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 июля на ЗАЭС находилось около 500 оккупантов. Они хранят на станции военную технику и боеприпасы, а также заминировали крыши корпусов, где находятся реакторы.

Военный аналитик Sky профессор Майкл Кларк считает, что эта взрывчатка может быть там для имитации украинского обстрела.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, провокация ядерной катастрофы может стать крайним "аргументом" и шагом отчаяния россиян перед деоккупацией Запорожской области.

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