В последнее время оккупанты используют тактику ограниченных ракетных ударов.

Российское военное командование стало чаще прибегать к ограниченным ракетным ударам вместо прежних массированных залпов. Об этом рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Предыдущая тактика, когда враги использовали очень много ракет и имели не очень большой результат, их не удовлетворяла", – заявила она.

По мнению Гуменюк, российское командование, очевидно, убедилось, что старая тактика массированных ударов результата не дала из-за высокой эффективности украинской системы ПВО.

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"Поэтому россияне ищут способы, как истощить ее. Враг пытается разведать местоположение этих систем", – объяснила спикер.

Ракетные обстрелы Украины

С 10 октября российский агрессор перешел к тактике массированных ракетных обстрелов – с десятками ракет в каждом залпе. За последние месяцы Россия осуществила до 20 волн таких залпов, значительно повредив украинскую энергетику.

Однако коллапса энергетической системы в Украине не случилось, зато Россия практически исчерпала запасы высокоточных ракет.

В течение последней недели Россия использует тактику ограниченных ракетных ударов – несколько ракет за раз вместо огромного залпа в несколько десятков ракет.

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