Российское военное командование стало чаще прибегать к ограниченным ракетным ударам вместо прежних массированных залпов. Об этом рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Предыдущая тактика, когда враги использовали очень много ракет и имели не очень большой результат, их не удовлетворяла", – заявила она.
По мнению Гуменюк, российское командование, очевидно, убедилось, что старая тактика массированных ударов результата не дала из-за высокой эффективности украинской системы ПВО.
"Поэтому россияне ищут способы, как истощить ее. Враг пытается разведать местоположение этих систем", – объяснила спикер.
Ракетные обстрелы Украины
С 10 октября российский агрессор перешел к тактике массированных ракетных обстрелов – с десятками ракет в каждом залпе. За последние месяцы Россия осуществила до 20 волн таких залпов, значительно повредив украинскую энергетику.
Однако коллапса энергетической системы в Украине не случилось, зато Россия практически исчерпала запасы высокоточных ракет.
В течение последней недели Россия использует тактику ограниченных ракетных ударов – несколько ракет за раз вместо огромного залпа в несколько десятков ракет.