По его словам, украинские пытаются превентивно выявлять врага, чтобы не дать ему возможности наносить массированные удары по правобережью.

Вооруженные силы Украины держат позиции врага под огневым контролем на левом берегу Днепра Херсонской области.

Полковник СБУ Роман Костенко заявил в эфире телеканала "Эспрессо", что украинские защитники успешно противостоят российским оккупантам.

"Противник пытается держать под контролем Левобережье Украины. Пытается строить огневую систему, чтобы поражать ВСУ и гражданские объекты с левого берега. Мы этому противостоим, у нас тоже построена система огня", - отметил он.

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По словам Костенко, Силы обороны пытаются превентивно выявлять врага, который выходит на огневые позиции. Это нужно, чтобы не дать возможности оккупантам наносить массированные удары по правобережью.

"Также армия РФ частично пытается заходить на Кинбурнскую косу. Несмотря на то, что ВСУ держат ее под огневым контролем. Российским военным приказывают контролировать этот участок, чтобы он считался территорией РФ", - пояснил эксперт.

Ситуация в Херсонской области

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

Как рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, учитывая разделение Днепром, сейчас на юге продолжается контрбатарейне противостояние сил вдоль линии соприкосновения.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Вооруженные силы Украины способны сорвать усилия россиян по удержанию своих оборонительных позиции на оккупированной части Херсонщины.

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