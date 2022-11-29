В результате вражеского обстрела никто не пострадал, отметили в ОП.

Российские оккупанты попали в областую клиническую больницу в Херсоне.

В здании выбиты окна, об этом сообщили в Офисе президента.

"Херсон. Оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пострадавших нет.

Ситуация в Херсонской области во время войны с Россией - важнейшие новости

Вооруженные силы Украины в конце лета пошли в контрнаступление, в частности, на юге нашего государства.

9 ноября стало известно, что российские захватчики решили отступить с правобережья Днепра в Херсонской области на левобережье из-за очень серьезных проблем со снабжением.

Уже 11 числа в Херсон зашли наши защитники.

После отступления оккупанты постоянно обстреливают Херсон и громады области, есть разрушения, жертвы и пострадавшие. 28 ноября президент Владимир Зеленский сказал, что только за неделю враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов Херсонской области.

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