Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

За минувшие сутки оккупационные войска Российской Федерации нанесли 10 ракетных ударов по территории Украины. Кроме того, враг нанес 26 авиационных ударов и совершил 81 обстрел из РСЗО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ. Там подчеркнули, что угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных, один из них по гражданской инфраструктуре Запорожья, 26 авиационных ударов и совершили 81 обстрел из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам в городе Очакове. Есть раненые и погибшие среди мирного населения", - говорится в сообщении.

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Ракетные удары по Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские войска продолжат терроризировать украинцев ударами ракет и дронов, пока война не закончится.

Последний ракетный обстрел РФ произошел 26 января. Россияне били по Украине дронами и ракетами. "Прилеты" зафиксировали в 11 областях. Аналитики ISW подсчитали, что запас иранских беспилотников у Российской Федерации подходит к концу. Москва может позволить себе лишь несколько масштабных ударов.

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