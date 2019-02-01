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Появилось видео сокрушительного удара ВСУ на Донбассе

09:45, 01 февраля 2019
Война
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Украинский волонтер Юрий Мысягин опубликовал видео, снятое в Луганской области летом 2018 года.

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На опубликованном в Facebook ролике видно, как бойцы 53-й бригады уничтожают дот боевиков, который ведет обстрелы.

"Птичка" залетела прямо в цель", - пишет волонтер, комментируя уничтоженную меткой наводкой позицию боевиков. 

Ранее украинский волонтер Юрий Мысягин показал, как четко работала боевая группа К-2 54-й бригады по позиции боевиков "Мусорник", расположенной на Светлодарской дуге.

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Теги: #Донбасс#волонтер#видео