Появилось видео сокрушительного удара ВСУ на Донбассе
09:45, 01 февраля 2019Война
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Опубликовано видео уничтожения огневой точки боевиков на Донбассе в 2018 году.
Украинский волонтер Юрий Мысягин опубликовал видео, снятое в Луганской области летом 2018 года.
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На опубликованном в Facebook ролике видно, как бойцы 53-й бригады уничтожают дот боевиков, который ведет обстрелы.
"Птичка" залетела прямо в цель", - пишет волонтер, комментируя уничтоженную меткой наводкой позицию боевиков.
Ранее украинский волонтер Юрий Мысягин показал, как четко работала боевая группа К-2 54-й бригады по позиции боевиков "Мусорник", расположенной на Светлодарской дуге.
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