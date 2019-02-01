Появилось видео сокрушительного удара ВСУ на Донбассе

Опубликовано видео уничтожения огневой точки боевиков на Донбассе в 2018 году.

Украинский волонтер Юрий Мысягин опубликовал видео, снятое в Луганской области летом 2018 года. Читайте такжеВолонтер показал видео песен и плясок оккупантов на территории Донецкого аэропорта На опубликованном в Facebook ролике видно, как бойцы 53-й бригады уничтожают дот боевиков, который ведет обстрелы. "Птичка" залетела прямо в цель", - пишет волонтер, комментируя уничтоженную меткой наводкой позицию боевиков. Ранее украинский волонтер Юрий Мысягин показал, как четко работала боевая группа К-2 54-й бригады по позиции боевиков "Мусорник", расположенной на Светлодарской дуге.

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