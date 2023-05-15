После перехвата инициативы возле Бахмута ВСУ смогут перейти к более активным действиям на других направлениях.

Успех наступательных операций Вооруженных сил Украины в районе Бахмута позволит перехватить инициативу у врага по всей линии фронта.

"У Бахмута у Сил обороны есть небольшие успехи. Мы смогли изменить ситуацию на Бахмутском направлении. От постоянной обороны и натиска противника, мы смогли перейти к наступательным операциям", - пояснил полковник СБУ Роман Костенко в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, именно из маленьких успехов на этом направлении будут складываться более масштабные контрнаступательные операции.

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"Действительно, у Бахмута мы еще не имеем большой победы и рано еще об этом говорить. Однако из небольших успехов на Бахмутском направлении будет складываться наши более масштабные контрнаступательные операции. Локальный успех ВСУ позволит перехватить инициативу по всей линии фронта. Когда мы перехватим инициативу возле Бахмута, то можно будет переходить к более активным действиям на всех направлениях", - добавил Костенко.

Ситуация под Бахмутом

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский назвал первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута. Речь идет, в частности, о продвижении наших воинов.

Накануне Минобороны подтвердило захват ВСУ более 10 российских позиций в окрестностях Бахмута.Также Силы обороны зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского.

По мнению эксперта Юрия Федорова, украинские защитники под Бахмутом берут врага в клещи.

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