Американские дипломаты убеждены, что эта российская атака не сломает украинских военных, которые проходили подготовку в Яворове.

Посольство Соединенных Штатов Америки осуждает российский ракетный обстрел полигона в Яворове Львовской области.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в микроблоге Twitter.

"Мы осуждаем обстрел Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове, в результате которого погибли 35 и получили ранения 134 человека. Атака на центр, где США, Польша, Литва, Великобритания, Канада и другие тренировали украинские силы, не победит воинов-героев, которые проходили там тренировку", - заявили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, ночью на 13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине (Яворовский военный полигон).

Авиаудар нанесли из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет сбили в воздухе.

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