Ступак напомнил, что у РФ есть пять пунктов, предполагающие использование ядерного оружия.

Россия продолжает шантажировать Запад, периодически обращаясь к теме использования ядерного оружия. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, у РФ есть пять пунктов по использованию ядерного оружия. Среди них - ответ на ядерный удар, ответ на химически-биологическую атаку, ответ на удары баллистическими ракетами, ответ на вывод из строя объектов ядерной инфраструктуры и ответ на агрессию с применением обычного оружия.

"И Украина, если я не ошибаюсь, по меньшей мере два из этих пунктов уже пересекла", - говорит эксперт. Видео дня

Ступак напоминает, что 26 мая украинский БПЛА атаковал РЛС "Воронеж-М" в Оренбургской области. А за несколько дней до этого украинские дроны атаковали РЛС "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае. Тогда были повреждены, как минимум, две РЛС.

Все эти объекты имеют для РФ стратегическое значение, поскольку предназначены для обнаружения, в том числе, баллистических ракет. Впрочем, даже атаки этих объектов не привели к "ядерной эскалации".

Война в Украине - реакция Запада

Эксперт также обвиняет страны НАТО в нерешительности относительно сбивания российских БПЛА.

"Даже Беларусь уже решилась сбивать российские беспилотники в своем воздушном пространстве, а вот страны Альянса пока не решаются, они боятся эскалации", - говорит Иван Ступак.

Специалист добавляет, что ключевым аспектом в этом вопросе является позиция Соединенных Штатов, которые могут оказывать давление на некоторые страны Альянса, пытаясь таким образом избежать дальнейшей эскалации.

Ранее, напомним, представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что эскалация не была бы полезной "ни для Украины, ни для Польши".

Вас также могут заинтересовать новости: