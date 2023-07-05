Издание отмечает, что Путин был разочарован позицией Китая.

Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.

"По словам западных и китайских официальных лиц, Си Цзиньпин лично предостерег Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине", - сообщает издание.

Как сообщается, личное послание было сделано во время государственного визита президента Китая в Москву в марте.

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По словам старшего советника китайского правительства, сдерживание Путина от использования такого оружия было центральным элементом кампании Китая по восстановлению испорченных связей с Европой, ведь полномасштабное вторжение России в Украину поставило Москву и ее союзника Пекин в противоречие с большей частью континента.

Как сообщается, бывший правительственный чиновник в Китае также подтвердил, что Си лично сказал Путину не применять ядерное оружие. По данным издания, Путин остался разочарован после того, как визит Си не принес России никаких ощутимых результатов.

Российско-китайские отношения - последние новости

После мятежа ПригожинаПекин выразил поддержку режиму Путина и назвал мятеж "внутренним делом РФ".

Вскоре после этого посол Китая в ЕС заявил, что Пекин выступает за территориальную целостность Украины. Удивительно, что китайский дипломат расширил эту стандартную формулировку дополнительным указанием на то, что Крым также должен оставаться неотъемлемой частью Украины.

Вместе с тем стало известно, что Китай хочет установить более тесные связи с Россией в военной сфере. В частности, проводить регулярные совместные военные учения флота.

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