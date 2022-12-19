Зек убеждал, что не убивал человека, но его срок говорит об обратном.

Воины К2 54 ОМБр взяли в плен зека-вагнеровца Лузакова Ивана Васильевича. Наемник пытался сопротивляться, но убежать ему не удалось.

Воины опубликовали видео взятие оккупанта в плен. Во время допроса на поле боя наемник пытался скрыть, что воюют в составе ЧВК "Вагнер", а потом подтвердил, что его завербовали в четвертой колонии. Там он отбывал наказание якобы за избиение человека, повлекшее смерть. Срок - 12 лет заключения.

На вопрос воинов, как вагнеровец попал в плен, он ответил: "Шли с ранеными на эвакуацию". Впрочем, оккупант признался, что повоевал только три дня на этой позиции, а также убеждал, что якобы занимался эвакуацией.

Видео дня

"Welcome to hell (Добро пожаловать в ад - УНИАН), с*ка", - сказали воины.

Зэки-вагнеровцы на войне против Украины

Россия открыто вербует на войну против Украины заключенных. Ранее УНИАН уже сообщал, что лидер ЧВК "Вагнер" Пригожин лично ездит по колониям и "мотивирует" россиян становиться "пушечным мясом".

Отношение к зэкам не самое лучшее. Командование РФ не скрывает, для чего они им нужны. "Зэков" умышленно отправляют в бой без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

В частности, недавно наемники казнили кувалдой зэка-"вагнеровца", который сдался в плен ВСУ и публично заявлял, что хочет воевать на стороне Украины.

Видео с казнью Евгения Нужина опубликовал близкий к ЧВК "Вагнер" Телеграм-канал. Сам Пригожин заявлял, что Нужин "встретился с очень плохими, но справедливым людьми".

Вас также могут заинтересовать новости: