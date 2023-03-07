Утром 7 марта в сети сообщили о взрывах в оккупированном россиянами Севастополе в районе аэродрома "Бельбек".
Информация об этом распространилась в местных пабликах. Тем временем так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев уже отреагировал, заявив, что никакого взрыва не было, а "на внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов".
"В городе все спокойно", - написал Развожаев.
Ситуация в Крыму - новости
Как писал УНИАН, поведение российских оккупантов в Крыму свидетельствует об их активной подготовке к наступлению ВСУ, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что усиленная новым и необходимым вооружением украинская армия пойдет в наступление на юге: россиян загонят в Крым и перемелют.
По мнению военного эксперта Олега Жданова, штурмовать окопы россиян в Крыму "потом и кровью" Вооруженным силам Украине не придется, нужно только огневое воздействие дальнобойными средствами, и войска РФ сами сдадутся за 3-4 недели.